Galtier : « Il faut qu’il y ait l’union sacrée jusqu’à mardi »

Le PSG a perdu sur la pelouse de Monaco ce samedi après-midi lors de la 23e journée de Ligue 1 (1-3). Le club de la capitale a encore une fois livré une performance plus que moyenne. Au micro de Prime Video, Christophe Galtier a expliqué être furieux après la nouvelle défaite de son équipe.

« Furieux parce que notre entame de match est catastrophique. On a l’espoir en mettant ce but mais on prend ce troisième but dans le temps additionnel de cette première période sur une transition, on est en déséquilibre total. Évidemment que de rentrer à 2-1 à la mi-temps, c’est une chose, à 3-1, c’est beaucoup plus compliqué. Il y a automatiquement de la colère. Comment expliquer ce match ? On fait avec les forces actuelles. C’est bizarre de dire ça quand on est au PSG. Le groupe est comme ça actuellement. Il y a des absents et pas n’importe quels absents mais on ne va pas se réfugier derrière ça. On a eu un virus ce matin, des joueurs étaient fatigués, un que l’on a dû enlever de la feuille de match. C’est une période très difficile pour tout le monde, premièrement pour mes joueurs, aussi pour nos supporters. »

« C’est une période difficile, dans un calendrier difficile »

L’entraîneur du PSG qui demande l’union sacrée jusqu’à mardi et le match de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

« On vient d’enchaîner deux défaites, on sait que l’on a un grand rendez-vous mardi. Mais il faut qu’il y ait l’union sacrée jusqu’à mardi pour qu’on puisse remobiliser tout le monde, retrouver de l’énergie, de la confiance. Retrouver, j’espère, des joueurs mardi. C’est une période difficile, dans un calendrier difficile. On prend beaucoup de buts, je crois que l’on est à 14 buts encaissés depuis la reprise. Il faut retrouver un juste équilibre, plus de justesse au niveau défensif. Autant, on a eu une réaction en première période, autant en deuxième période, il n’y a pas eu beaucoup de réactions. Il y a eu zéro tir en seconde période. C’est insuffisant pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Malheureusement, c’est l’état actuel de l’équipe. »

Le coach du PSG qui est revenu sur son choix de retourner dans un système à cinq défenseurs. « On sait que Monaco envoyait quasiment toujours quatre joueurs sur un plan offensif. On voulait que nos pistons puissent sortir sur les latéraux adverses. Vous avez un plan de jeu et au bout de trois minutes, il faut qu’il tombe à l’eau. J’ai modifié l’organisation à 2-0 et il me semblait que l’on était un peu mieux, un peu mieux équilibré avec plus de jeu vers l’avant. Mais je le répète, malheureusement, et cela n’enlève en rien à notre match, au nombre de situations que nous avons concédées, mais ce troisième but en fin de période est difficile à digérer.«

Christophe Galtier qui a enfin donné des nouvelles de Kylian Mbappé et Lionel Messi. « Concernant Kylian, la durée d’indisponibilité a été définie par rapport à sa lésion. C’est un sprinter, il a une lésion musculaire. Leo a senti une gêne en fin de match à Marseille. Il devrait reprendre l’entraînement demain voire lundi. Et on fera le point à ce moment-là.«