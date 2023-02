À J-4 du huitième de finale aller de Ligue des champions, de nombreuses incertitudes entourent le PSG, notamment au niveau de son effectif. Un doute subsiste encore sur la présence ou non de Kylian Mbappé.

Le grand rendez-vous face au Bayern Munich approche à grand pas. Mais le club parisien a de grande chance de disputer ce match crucial sans son attaquant phare, Kylian Mbappé. Victime d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral le 1er février dernier, l’absence numéro 7 du PSG était estimée à 3 semaines, ce qui aurait dû mettre fin à ses chances de disputer cette manche aller face aux Bavarois. Cependant, un infime espoir demeure de voir le Français au moins sur le banc parisien.

🚨🗣️ | Christophe Galtier :



"Prendre un risque avec Mbappé contre le Bayern Munich ? La santé du joueur passe avant tout et je serai très vigilant à cela !"

« Je prépare mon équipe comme si Messi et Mbappé allaient jouer »

Le coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, continue de croire à un coup de bluff de la part du PSG et prépare donc son match avec la possible présence de Kylian Mbappé, comme il l’a déclaré en conférence de presse ce vendredi. « J’ai lu beaucoup de choses concernant mon ‘attaque’ qui n’en était pas une. Si on inverse la réflexion, et que Mbappé joue. Tout le monde aurait dit : ‘Nagelsmann est un idiot !’ Je dis juste que je me prépare à ce qu’il joue. Les possibles absences de Mbappé et Messi ? Il y a beaucoup de pression sur les deux équipes. Le PSG est meilleur avec Messi et Mbappé. Mais ils ont aussi de bons remplaçants et une profondeur de banc. Je prépare mon équipe comme s’ils allaient jouer. »