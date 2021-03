Galtier : “Je suis supporter du PSG en Ligue des champions”

La double confrontation opposant le FC Bayern au PSG (7 avril / 13 avril) sera l’une des belles affiches des quarts de finale de la Ligue des champions. Mais avant ce match européen, les Rouge et Bleu auront deux matches capitaux en Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais (21 mars) et le LOSC (3 avril). Présent en conférence de presse, l’entraîneur lillois, Christophe Galtier, a apporté son soutien au club de la capitale pour les matches face à l’équipe allemande.

“On croise les doigts pour le PSG mais c’est dur. Mais il faut être supporter du football français, donc je suis automatiquement supporter du PSG en Ligue des champions. Ils ont tiré un gros morceau mais si Paris peut avoir l’intégralité de son effectif lors de ces matches-là…”, a exposé Christophe Galtier en conférence de presse, dans des propos rapportés par lequipe.fr. “C’est un gros tirage, le Bayern c’est très fort. En ce moment en Europe, il y a le Bayern et Manchester City. En quarts de finale, les effectifs et équipes sont très forts. Si le PSG n’est pas victime de blessures et de l’absence de joueurs majeurs, ils peuvent rivaliser et faire l’exploit. Car éliminer le Bayern serait un exploit. Vous allez les jouer juste avant ? On le savait déjà. Mauricio (Pochettino) aurait sûrement fait la même préparation que ce soit le Bayern, Porto, le Real Madrid ou une autre équipe.” Programmé le 7 avril, le match aller face au FC Bayern se jouera quatre jours après le choc contre le LOSC en Ligue 1 (3 avril).