Ligue des champions – Le PSG affrontera le FC Bayern en quarts de finale

Ce vendredi midi à Nyon, le tirage au sort intégral de la Ligue des champions avait lieu. Les huit équipes encore en lice (FC Bayern, le Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid, le FC Porto et le PSG) allaient connaître leur adversaire pour les quarts de finale de la compétition. Le tableau pour les demi-finale a également été annoncé. Ainsi, le PSG affrontera le FC Bayern en quarts de finale de la Ligue des champions. Le match aller aura lieu le 6 ou 7 avril à Munich et la confrontation retour se déroulera le 13 ou 14 avril au Parc des Princes. En cas de qualification face au FC Bayern, le PSG affrontera Manchester City ou le Borussia Dortmund en demi-finales. Les vainqueurs des affiches FC Porto / Chelsea et Real Madrid / Liverpool s’affronteront dans l’autre demi-finale.

Les affiches des quarts de finale de C1

FC Bayern / Paris Saint-Germain

Manchester City / Borussia Dortmund

FC Porto / Chelsea

Real Madrid / Liverpool

Le tableau des demi-finales

FC Bayern ou Paris Saint-Germain / Manchester City ou Borussia Dortmund

Real Madrid ou Liverpool / FC Porto ou Chelsea

Calendrier de la Ligue des champions