Galtier nouveau coach du PSG, c’est fait selon RMC Sport

Un feuilleton qui aura tenu en haleine un bon nombre de supporters du PSG et observateurs du football prend fin aujourd’hui. Comme nous vous l’avons révélé en image tout au long de ce lundi 4 juillet, Christophe Galtier était présent aujourd’hui au siège du Paris Saint-Germain afin d’y signer son contrat en compagnie de son staff. Si les baux ont été paraphés selon les informations de nos confrères d’RMC Sport à la Factory, il ne manque plus que l’officialisation de la part du club qui ne devrait pas tarder à tomber, et la présentation qui se tiendra au Parc des Princes, ce mardi à 14h au cours d’une conférence de presse annoncée aujourd’hui par le club.

Toujours selon le média français, Christophe Galtier a signé un contrat de 2 ans. Il sera donc lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024.