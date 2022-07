SpacePSG : Parole aux CSiens

Vous en avez l’habitude, des figures bien connues de la « Communauté CS », @Le_Magnifique75, Juampi_hwj, Parisien du VDM ou encore Ibracadabra_77 animent un « Space » sur Twitter qui est suivi et relayé par bon nombre de supporters.

N’hésitez pas à les rejoindre et venir participer au débat – qui débutera à 21 heures – en intervenant et à réagir dans l’espace commentaire de cet article. Il sera notamment question de l’arrivée de Christophe Galtier et de la reprise des Parisiens à l’entraînement.