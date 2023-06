Galtier pisté par l’Olympique de Marseille

Après une saison très décevante au PSG, Christophe Galtier ne sera pas conservé. Mais le coach parisien pourrait rebondir dans le club rival, l’Olympique de Marseille.

À quelques semaines de la reprise de l’entraînement, le PSG n’a toujours pas officialisé son nouveau coach. Si plusieurs médias affirment l’arrivée prochaine de Luis Enrique, Christophe Galtier est toujours officiellement l’entraîneur du PSG. Et pour cause, le technicien français n’a pas encore trouvé d’accord pour une séparation avec les Rouge & Bleu. Cependant, il pourrait rapidement retrouver un banc. Si la piste du Napoli a pris fin il y a quelques jours, son ancien club, l’Olympique de Marseille, pourrait être intéressé pour une arrivée.

La situation au point mort entre Galtier et le PSG

À la recherche d’un coach après le départ d’Igor Tudor, l’OM a essuyé, en quelques jours, les refus de Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca. Si le club marseillais avance actuellement sur la piste de Marcelino, le nom de Christophe Galtier est revenu en force ces dernières heures. Selon Le Provence, l’option Galtier aurait « de la consistance et s’imposerait, en interne, comme une authentique alternative. » Reste désormais à savoir si le technicien français serait prêt à rejoindre directement le rival marseillais après son passage sur le banc parisien. Surtout qu’il doit toujours négocier son départ avec les Rouge & Bleu. D’après RMC Sport, « Galtier n’a pas encore discuté de ses conditions de sortie. Aucune négociation n’a encore été entamée et la situation est au point mort entre lui et le PSG. De quoi ralentir d’éventuelles avancées avec l’OM. » Pour rappel, l’ancien coach de l’OGC Nice aurait également une piste menant à l’Arabie saoudite.

