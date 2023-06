Un rebond en Arabie saoudite pour Christophe Galtier ?

Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur du PSG dans les prochains jours. Annoncé proche de Naples, il pourrait finalement rebondir en Arabie saoudite.

Christophe Galtier n’aura passé qu’une seule saison sur le banc du PSG. L’été dernier, il avait signé un contrat de deux ans avec les Rouge & Bleu. Lors du premier mois de compétition, son équipe produisait un très beau, enfilait les buts et les prestations de haut niveau. Mais à partir du match nul contre Monaco le 28 août (1-1) tout s’est enraillé. Le jeu a décliné, le PSG gagnait quand même des matches mais s’en remettait très souvent à des éclairs de génie de Kylian Mbappé. Après la Coupe du monde, le club de la capitale a enchaîné les performances indignes de son niveau et a connu 10 défaites en 2023, du jamais vu sous l’ère QSI. Le club de la capitale a remporté le titre de champion de France avec un point d’avance sur Lens et été éliminé dès les huitièmes de finale en Coupe de France et en Ligue des Champions. Les dirigeants parisiens ont donc décidé de se séparer de l’ancien coach lillois.

Des discussions entamées avec Al Shabab

Ils lui ont fait savoir il y a quelques semaines mais les discussions autour des indemnisations pour le futur ex-coach du PSG s’éternisent. Les deux parties n’arrivent pas encore à s’entendre. Après son aventure parisienne, Christophe Galtier ne devrait pas rester sans banc trop longtemps. Ces derniers jours, on parlait de lui comme la piste numéro 1 de Naples pour remplacer Luciano Spalletti. Mais finalement, le champion d’Italie s’est tourné vers Rudi Garcia. Ces dernières heures, une autre porte de sortie s’offrirait à Galtier. Selon les informations de Foot Mercato, il intéresserait le club saoudien d’Al Shabab. Le média footbalistique indique que des premiers contacts ont débuté entre le club de Saudi Pro League et Christophe Galtier. Les discussions seraient même en bonnes voies. En signant là-bas, il gèrerait un effectif où figure notamment l’ancien du PSG Grzegorz Krychowiak ou encore l’ancien milieu de Séville Éver Banega.