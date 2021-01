Durant la trêve hivernale, le PSG a changé d’entraîneur. À l’issue de la victoire contre Strasbourg (4-0), Thomas Tuchel a été informé qu’il était licencié de son poste d’entraîneur du PSG. Une dizaine de jours après, le PSG a officialisé l’arrivée de son remplaçant, Mauricio Pochettino. Dans neuf jours, André Villas-Boas va affronter le PSG avec Marseille lors du trophée des Champions (13 janvier, 21 heures). Et l’entraîneur portugais a eu un petit mot pour le coach allemand assurant être surpris par le timing de ce choix. “Chaque entraîneur limogé, ce n’est pas une très bonne chose, principalement lui, avec ce qu’il a fait. […]J’ai été surpris par le timing, c’est dur, pas très sympa, mais c’est leur décision“, lance Villas-Boas en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. Le coach marseillais qui a ensuite évoqué l’arrivée de Pochettino. “Ça change l’approche pour le Trophée des Champions par rapport à ce qu’on attendait. […]Ce sera dur à préparer. Je ne sais pas ce que Pochettino a dans la tête, son système préféré. On verra contre Saint-Étienne et Brest”.

De son côté, Rudi Garcia, qui est en tête de la Ligue 1 avec Lyon (1 point d’avance sur le PSG) estime que ce changement d’entraîneur au PSG pourrait être bénéfique à…l’OL en se remémorant le titre de Montpellier en 2012.. “On sait que Paris est le grand favori de ce Championnat. La grande différence, c’est que le PSG n’a pas beaucoup de points d’avance aujourd’hui mais il le reste, et il est bâti pour remporter la C1, tempère Garcia en conférence de presse. Thomas Tuchel est un excellent coach, il est allé en finale de la C1, ce n’est pas rien… Pochettino a été un très bon joueur du PSG et a aussi disputé une finale de C1 mais tout ça, c’est l’actualité de Paris. Ça ne nous regarde pas. On voit simplement que quelques années en arrière, Montpellier a été champion (2012) alors que le PSG avait changé Kombouaré à la trêve (rires).