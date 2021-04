Garétier : “J’étais au bout de ma vie à la mi-temps !”

Les supporters du PSG se souviendront du mardi 13 avril 2021. Ce fût une soirée épique à l’issue fantastique, donc historique. Le genre d’émotions propres au football. Et surmultipliées par le Paris Saint-Germain au passé tumultueux. Le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier a confié sur le plateau du Late Football Club avoir souffert avec ce PSG-Bayern. Et tout cela ressemblant à une épopée, on peut espérer que les Rouge & Bleu seront à Istanbul le 29 mai.

“C’est un match pour aller jusqu’au bout. On peut être les analystes les plus sereins, les plus compétents, les entraîneurs les plus méthodiques, les joueurs les plus talentueux, à ce niveau là c’est l’irrationnel et la fatalité qui prennent le pouvoir. J’étais au bout de ma vie à la mi-temps ! Pour une fois, la fatalité a parlé pour Paris. La pièce est tombée du bon côté. Quand vous éliminez à la fois le Barça et le Bayern alors vous avez les plus grands espoirs pour aller au bout de la compétition. Et qu’on ne me dise pas que c’était un petit Barça et un petit Bayern, parce que ce n’est pas vrai ! Ce que le PSG a fait est un immense exploit. Pas seulement à l’échelle du club, mais du football français depuis les origines du football européen. Cela conforte ce qu’on disait après le PSG-Barça, les fantômes sont maintenant exorcisés. Vous devez souffrir. Je suis assez confiant. Avec Neymar qui a retrouvé ce niveau physique, et donc cette plénitude technique, le PSG peut voir venir en demi-finale. Paris a vraiment des atouts.”