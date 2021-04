Garétier : “Le PSG n’a aucun complexe à faire maintenant”

La possession de balle du PSG en huitième de finale et en quart de finale de l’UEFA Champions League a été globalement de 38%. Avec 19.5 tirs subis par match… Mais le Paris Saint-Germain est toujours en vie. Le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier estime que la sérénité totale de Mauricio Pochettino y est pour beaucoup.

“La garantie que je vois, mais c’est l’histoire du moment, c’est le calme, la sérénité que leur transmet Pochettino dans un moment clé. Dans les moments-clés, on a souvent vu chez les entraîneurs du PSG du stress, de l’excitation, de la nervosité ou de la méconnaissance du moment. Voire de la peur avec Emery. Pochettino, rien ne l’effraie. Il a connu ses moments-là avec Tottenham, ces moments où l’irrationnel est au pouvoir. C’est ça qu’il leur fallait. Le plan de jeu importe moins. Les scenarios sont imprévisibles. Et puis la notion de favori, en demi-finale, elle n’existe plus ! Les quatre équipes se valent, le Real Madrid a une maitrise supérieure, mais globalement le PSG n’a aucun complexe à faire maintenant. Plus aucun !”