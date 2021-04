Berbatov : “Mbappé sera Ballon d’Or, c’est sûr”

Kylian Mbappé impressionne le monde du football depuis le début de sa carrière à Monaco à même pas 18 ans. Ces dernières semaines, le numéro 7 parisien est époustouflant avec le PSG. Pour beaucoup il incarne le futur du football mondial et prendra très prochainement la place de Cristiano Ronaldo (36 ans) et Lionel Messi (34 ans). C’est la pensée de l’ancien attaquant Dimitar Berbatov, admiratif de l’international français. “Mbappé est vraiment spécial. Vous voyez comment il se déplace sur un terrain, comment il lit le jeu, sa façon de courir, de rechercher l’espace, sa finition, s’enflamme Berbatov pour Foot Mercato. Son cerveau n’est pas celui d’un jeune garçon, son QI football est bien plus expérimenté. C’est vraiment un talent spécial. Je pense qu’il est le futur du football, Ballon d’or, un jour, c’est sûr.“