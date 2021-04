Garétier : “Match épique, score historique, Paris est magique”

Le PSG voyage bien cette saison chez les cadors européens. Victorieux 3-1 à Manchester United, 4-1 au Barça, 3-2 au Bayern, Paris multiplie les coups d’éclat sur le continent au milieu de ses montagnes russes. Le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier y voit tout de même un changement de dimension.

“Match épique, score historique, Paris est magique”, a lancé Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club. “Quand tu gagnes 4-1 au Barça, tu es capable de faire un match comme ça. Deux fois de suite, c’est formidable. C’est fou, parce que le PSG a perdu tellement de matches à sa portée cette saison… et à domicile. Parce ce que le PSG reste sur huit victoires en déplacement toutes compétitions confondues. A l’extérieur, il joue avec moins de pression, plus de liberté, ce qui permet de respecter les plans. Ca veut dire une chose : enfin les fantômes du passé se sont évanouis ! On est avec un club qui joue maintenant à sa mesure en Ligue des champions. A sa dimension ! Libéré ! Les tops joueurs du PSG sont au top de leur comportement. C’est ce qu’on attendait depuis tellement longtemps.”