Rendez-vous Twitch à 10h30 : Le Bayern/PSG dans les médias français et allemands, debrief du match…

Ce jeudi 8 avril 2021 est un jour spécial pour tout supporter du PSG. C’est un lendemain de victoire mémorable 3-2 à Munich face au FC Bayern qui restait sur 19 matches sans défaite en Champions League. Le ballotage est favorable (95% de chances de qualification statistiquement) mais chacun sait ici que tout peut arriver. D’autant plus que Keylor Navas a effectué 10 arrêts hier. Si Paris venait à se qualifier, sachons qu’à chaque fois que le Bayern a été éliminé en quart de finale de la compétition, c’était par le futur vainqueur… De tout cela et plus encore, parlons-en avec un Twitch. Revue de presse française, allemande, debrief : Rendez-vous à 10h30.

