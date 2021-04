Matthäus promet un sacré match retour au PSG

En ce lendemain de victoire 3-2 du PSG sous la neige de Munich, Kylian Mbappé, avec son doublé, est la star à l’international du quart de finale aller de la Ligue des champions. Si le tenant du titre a été supérieur au dernier finaliste sur le rectangle vert, il a perdu. La légende du football allemand Lothar Matthäus a apporté sa grille de lecture suite à ce choc continental. Il est optimiste pour le FC Bayern avant le match retour au Parc des Princes, mardi prochain.

“Lewandowski a probablement dû mordre son canapé à la maison et regretter de ne pas être là. Le Bayern a eu tellement d’occasions qu’ils ont laissées passer misérablement”, a lancé le consultant du Sky allemand. “Mais cela reste un grand match, une promotion pour le football. Le Bayern a dominé mais le PSG a simplement été plus efficace. Et Mbappé a de nouveau montré sa classe mondiale. […] Le Bayern Munich n’a plus la qualité qu’il avait l’an dernier. Bouna Sarr, Marc Roca et Douglas Costa, ce ne sont pas des joueurs du Bayern. Mais je pense que le Bayern a une grande chance de passer au match retour. Paris doit passer une très bonne journée, mais vous n’aurez pas cette chance la prochaine fois.”