Depuis qu’il est au PSG, Keylor Navas a arrêté 50% des penaltys (4 sur 8). Une statistique incroyable renforcée en une semaine et des matches contre Barcelone et Lille. Le gardien costaricien a subi cinq frappes cadrées hier, mais il a conservé le clean sheet (3-0). Du grand Navas encore une fois, comme l’a constaté le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier. “Le PSG a fait preuve d’efficacité dans les deux surfaces, les actions ont été converties, Icardi a profité de l’erreur lilloise, Mbappé a marqué son 27e et 28e but de la saison (10 buts lors des 7 derniers matches), et puis Navas. On se demandait pourquoi Navas jouait ce match et pas Rico, et bien voilà. Il a l’avantage psychologique maintenant sur l’attaquant. On le voit avec les penaltys de Messi et Yilmaz”, a commenté Geoffroy Garétier lors du Late Football Club.