C’est le « deadline day », et les rumeurs vont affluer du côté du PSG aujourd’hui. Alors que le fil rouge de la journée sera LE dossier Ousmane Dembele, d’autres informations vont sûrement venir en masse. Et c’est le cas du côté de nos titis, qui sont toujours autant courtisés dans les quatre coins de l’Europe.

Selon les informations du spécialiste mercato, Santi Aouna, trois club se seraient positionnés sur le jeune Djeidi Gassama. Celui qui est considéré par de nombreux spécialistes comme une véritable pépite, attise les convoitises de Hambourg an Allemagne, de Wolverhampton en Angleterre et du FC Bâle en Suisse. Ces trois équipes ont tenté de se faire prêter l’ailier avec option d’achat… mais sans succès. En effet, le Paris Saint-Germain a refusé de céder l’espoir de 18 ans. On rappelle que les Rouge & Bleu sont en cours en lice en Youth League, et fait de cette compétition une priorité. De plus, le joueur s’entraine de plus en plus avec le groupe professionnel. Un bon moyen de progresser au contact de joueurs comme Leo Messi, Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore Marquinhos.