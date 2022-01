PSG / Nice : Un groupe quasi au complet pour les Niçois

Pour son déplacement sur la pelouse du Parc des Princes à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France (ce lundi à 21h15 sur France 3 et Eurosport 2), l’OGC Nice devra réaliser un exploit pour venir à bout du recordman dans la compétition (14 coupes remportées). En effet, les Rouge & Bleu sont les double tenants du titre et restent invaincus dans leur enceinte depuis avril dernier. Cependant cette saison, Nice est la seule équipe à avoir réussi à obtenir des points au Parc des Princes, lors du match nul en championnat (0-0) en décembre.

Et pour cette rencontre, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe quasi au complet, au contraire du PSG (au minimum neuf absents). En effet, seuls Pablo Rosario (lésion cuisse) et Calvin Stengs (entorse à la cheville) sont absents après avoir contracté une blessure ce dimanche. Sans surprise, le gardien prêté par le PSG – Marcin Bulka – est dans le groupe et est annoncé titulaire pour cette rencontre. Voici ci-dessous le groupe des 21 joueurs niçois pour ce match face au PSG.

Le groupe de l’OGC Nice

Gardiens (3) : Benitez, Bulka, Boulhendi

: Benitez, Bulka, Boulhendi Défenseurs (7) : Amavi, Atal, Bard, Dante, Daniliuc, Todibo, Lotomba

: Amavi, Atal, Bard, Dante, Daniliuc, Todibo, Lotomba Milieux (5) : Boudaoui, Danilo, Lemina, Schneiderlin, Thuram

: Boudaoui, Danilo, Lemina, Schneiderlin, Thuram Attaquants (6) : Dolberg, Gouiri, Kluivert, Brahimi, Guessand, Delort