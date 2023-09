Ce samedi (17h sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Clermont. Malgré sa place de lanterne rouge, le CF63 voudra se montrer ambitieux.

Après deux victoires probantes face à Dortmund (2-0) et l’Olympique de Marseille (4-0), le PSG voudra poursuivre sa série. Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout de la lanterne rouge du championnat, le Clermont Foot, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Les champions de France en titre devront aborder de la meilleure des manières cette rencontre au risque d’avoir une mauvaise surprise, comme l’a rappelé Luis Enrique en conférence de presse. Surtout que Clermont aura à coeur de faire bonne impression face aux champions de France en titre, comme l’a déclaré le coach Pascal Gastien en avant-match, dans des propos rapportés par le site officiel de Clermont.

« Paris est une équipe équilibrée et qui a lancée sa saison »

En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur clermontois a rappelé que ses joueurs étaient sur le bon chemin pour entamer une série positive de résultats. « Dans le jeu, on arrive à faire de bonnes choses, mais on doit être plus efficaces offensivement et plus justes défensivement. Si tu regardes jouer le PSG, ça peut vite devenir compliqué. Jusqu’ici, il nous manque juste un petit quelque chose et réussir à finir devant le but les occasions qu’on se crée. Paris est une équipe équilibrée et qui a lancée sa saison. Même si Mbappé n’est pas là (finalement présent dans le groupe de Luis Enrique, ndlr), ils ont beaucoup d’autres grands joueurs. Il va falloir que l’équipe fasse encore un petit plus. On devra être serrés, solidaires. Et jouer pour essayer de leur poser des problèmes. Ce que je constate chaque semaine depuis le début de la saison, c’est que les joueurs sont motivés et consciencieux. On va continuer à travailler, à mettre notre jeu en place et c’est comme ça qu’on va s’en sortir. » Pour cette rencontre, Clermont sera privé de Neto Borges, Adam Mabrouk et Yoël Armougom.