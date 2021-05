Gazan : “Mbappé est très malin dans sa communication”

Après le Montpellier-PSG mercredi en Coupe de France (2-2, 6 t.a.b 5), Kylian Mbappé avait déclaré que le PSG ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même s’il ne devenait pas champion de France cette saison. L’animateur de RTL Florian Gazan y voit un message de l’attaquant sous contrat jusqu’en 2022 à son club.

“Le PSG s’est trop souvent pris les pieds dans le tapis cette saison”, a commenté Florian Gazan sur RTL. Mais “Kylian Mbappé est très très malin dans sa communication. Il fait le froid, le chaud. Il saute dans les bras de Pochettino, il va liker un post de Benzama sur Instagram… Il est toujours en train de naviguer entre “je reste”, “je pars”, “je reste”, “je pars”. Là, il fait passer un message en disant qu’il a fait le taf en cette fin de saison au PSG et que tout le monde n’a peut-être pas la mentalité de vainqueur, de gagneur comme il l’a lui, ou le niveau, et qu’il va falloir remonter ça. En gros il dit qu’il ne peut pas jouer dans une équipe qui connait huit défaites en Championnat. Mais après dans la saison, il n’a pas toujours été hyper constant lui non plus… Il n’a pas été aussi collectif toute la saison.”