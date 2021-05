PSG / Reims : quel onze de départ proposera Pochettino ?

Dans le cadre de la réception du Stade de Reims (dimanche à 21 heures) comptant pour la 37e journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, devra se passer de certains éléments. Comme lors des dernières rencontres, Alexandre Letellier, Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Marco Verratti seront indisponibles. Presnel Kimpembe purgera son deuxième match de suspension. Ander Herrera reviendra lui de suspension. Et il pourrait débuter si le coach poursuit dans son idée de rotation d’effectif. Ainsi Colin Dagba, Danilo Pereira, Angel Di Maria, Neymar et le milieu de terrain espagnol pourraient intégrer le onze de départ. Cela permettrait au PSG d’avoir un entrejeu frais et les Quatre Fantastiques presque jamais associés sur le terrain en compétition.

Possible feuille de match du PSG / Reims

37e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 16 mai 2021 à 21 heures au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus Décalé | Arbitre : Turpin | VAR : Leonard et Guillard