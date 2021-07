Gêné à la cuisse lors du Suisse-Espagne, Sarabia passe des tests aujourd’hui

L’Espagne a dû en venir aux tirs au but pour parvenir à éliminer des Suisses accrocheurs (1-1 au terme du temps règlementaire). La Roja est en demi-finale du Championnat d’Europe et jouera mardi à 21 heures contre l’épatante Italie de Marco Verratti et de Gigio Donnarumma. La seule note négative est la sortie sur blessure (à la pause) de Pablo Sarabia. Gêné à la cuisse, l’attaquant du PSG – qui a la confiance de Luis Enrique – est resté au vestiaire après 45 minutes de jeu, et il a été remplacé par Dani Olmo. Pablo Sarabia subira des tests ce samedi dès son arrivée à Madrid, rapporte le Mundo Deportivo, cela afin de savoir si on doit parler de blessure ou d’une fatigue musculaire.