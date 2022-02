La frustration est le maître mot dans toutes les déclarations d’après-match du côté du Stade Rennais. Bruno Genesio, le coach breton, a regretté l’immaturité de son équipe lors de la dernière action du match, qui a amené le PSG à la victoire grâce à un but de Kylian Mbappé.

« Jouer le contre à fond ? Je leur en veux parce que ce sont des choses dont on parle avant le match. C’est encore plus rageant quand cela se produit dans les arrêts de jeu. Je pense que l’on avait tout bien fait jusqu’à la. On aurait même dû faire encore mieux offensivement parce que l’on a eu des situations que l’on aurait du mieux optimiser, lance Genesio au micro de Prime Video. C’est vraiment rageant de repartir sans le point du match nul sur une erreur d’immaturité. […]Après, je n’ai pas grand chose à leur reprocher sur le match, parce que l’on a fait beaucoup d’efforts. Ce n’est pas facile de défendre comme on l’a fait contre cette équipe. C’est dommage de ne pas le valider avec un point.«