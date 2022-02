Rennes sort frustré de son match contre le PSG. Après une belle prestation défensive, les Rennais ont craqué en toute fin de match après s’être projeté dans le camp parisien et avoir perdu le ballon. Comme son coéquipier Martin Terrier, Jonas Martin a regretté la dernière action de son équipe.

« C’est vraiment frustrant. Je pense que l’on avait fait le match qu’il fallait pour repartir au moins avec un point, regrette le milieu de terrain rennais pour Prime Video. On sait qu’à Paris, avec les joueurs qu’ils ont, la vitesse qu’ils ont devant, on ne peut pas se permettre de partir à l’abordage comme on l’a fait. Même si c’est la 94e, on se doit de rester en place et de pas se faire contrer à l’extérieur, surtout contre le PSG. On est très déçu, j’espère que cela va nous permettre d’apprendre. Mais ce soir, il y a beaucoup de déception dans le vestiaire. […]Je pense qu’avec un peu plus de justesse technique, on aurait pu leur faire un peu plus mal et se procurer des occasions plus franches. On se fait punir. Face à des joueurs comme ça, ça se paye cash.«