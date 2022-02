Le PSG et Rennes s’affrontent ce soir en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Après une prestation aboutie contre Lille la semaine dernière (5-1), les Parisiens voudront rééditer cette performance devant leurs supporters face aux Bretons. À quatre jours du match contre le Real Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le technicien argentin a offert quelques surprises dans son onze de départ.

Dans les buts, il a préféré Keylor Navas à Gianluigi Donnarumma. En défense, il fait confiance à Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos et Juan Bernat. L’Espagnol, non qualifié en C1, laisse souffler Nuno Mendes, performant ces dernières semaines. Annoncé incertain pour le Real Madrid en raison de douleur aux adducteurs, Leandro Paredes est titulaire au milieu de terrain aux côtés de Marco Verratti et Julian Draxler. Xavi Simons – pour sa première comme titulaire en Ligue 1 – sera associé à Lionel Messi et Kylian Mbappé en attaque.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG avec son nouveau maillot blanc. Bon match à tous !

1′ Les Parisiens exercent un pressing haut pour gêner la relance bretonne

2′ Premier débordement et centre de Bernat mais Aguerd donne de l’air à sa défense

3′ Excellent pressing de Verratti pour empêcher Traoré de relancer vite

4′ Bon retour d’Hakimi qui récupère une erreur inhabituelle et rare de Marquinhos

6′ Sur un centre de Laborde, Bourigeaud manque un peu sa reprise mais Navas reste vigilant et repousse en corner. Un coup de pied qui ne donne rien

9′ Simons tente une percée mais est stoppé par la défense. Les Parisiens récupèrent haut grâce à leur pressing

11′ Mbappé est à deux doigts de profiter d’une passe en retrait mal assurée de Traoré à son gardien

13′ Santamaria décroise trop sa tête sur un corner bien frappé par Bourigeaud

17′ Après une belle interception de Draxler. Messi sert Bernat dans son dos. L’Espagnol centre en direction de Simons mais le Néerlandais est gêné par un défenseur rennais

20′ Après vingt minutes de jeu, les joueurs de Pochettino pressent haut et font bien circuler le ballon, mais ça manque de la présence dans la surface de réparation. De leur côté, les Rennais arrivent à se procurer quelques situations.

21′ Excellente passe de Marquinhos au-dessus de la défense pour Mbappé, mais le numéro 7 contrôle le ballon de la main

Feuille de match PSG / Rennes

24e journée de Ligue 1 – Vendredi 11 février 2022 à 21h au Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Benoît Bastien – VAR : Pignard et Rouinsard.

Le XI du PSG : Navas – Hakimi, Kimpembe, Marquinhos (c), Bernat – Verratti, Paredes, Draxler – Mbappé, Messi, Xavi Simons Remplaçants : Donnarumma, Dagba, Kehrer, Mendes, El Chadaille, Wijnaldum, Dina Ebimbe, Icardi, Di Maria Entraîneur : Pochettino

