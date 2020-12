590M€ plus 100M€ de bonus atteignables, c’est ce que Canal Plus pourrait mettre sur la table pour une saison de Ligue 1 Uber Eats. Car la chaîne historique du championnat de France semble être désormais l’alternative au fiasco Mediapro/Téléfoot. Et il y a urgence. Invité d’Europe 1, Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes et des programmes du Groupe Canal Plus, n’a pas souhaité trop commenter cette actualité football. Mais oui, Canal Plus pourrait reprendre la Ligue 1 sur ses antennes.

“Je ne peux pas trop en dire. Maxime Saada (le PDG) est à la manœuvre. Mais depuis plus de 30 ans, on magnifie la Ligue 1. Là, il y a eu un appel d’offre, et des prix hors-sol, des prix jamais vus. Maxime Saada – comme Canal Plus – adore la L1, le football. On aura la Champions League la saison prochaine, on veut participer à la renaissance de la Ligue 1. Mais aujourd’hui, il y a un acteur, Mediapro. La situation est incroyable. Ils vont nous mettre à terre la Ligue 1. On sera là pour les aider mais il ne faut pas que les prix soient hors-sol.“

Le site de L’Equipe a rapporté mardi que la rédaction de la chaîne de Mediapro avait été informée de la possibilité d’une fermeture pure et simple à court terme. Cela alors que la conciliation entre la Ligue de football professionnel (LFP) et l’agence audiovisuelle est toujours en cours. Le média sportif évoquait deux possibilités pour la chaîne Téléfoot : un maintien mais avec certains lots de Ligue 1 en moins “dont le prestigieux du dimanche soir” ou un arrêt simple et définitif. “Certains sont allés jusqu’à dire qu’on ne ferait pas PSG-Lyon (dimanche soir à 21 heures)”, a confié l’un des journalistes de Téléfoot. Trouver un diffuseur solvable risque d’être rapidement indispensable. Canal Plus pourrait être le sauveur. En attendant, écran noir et huis clos pour 80% des matches de Ligue 1 ? Cela parait improbable. Mais rien n’est impossible…