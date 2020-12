Un fiasco à la hauteur du passage de Jesé au PSG ? Le site de L’Equipe rapporte que la rédaction de la chaîne de Mediapro a été informée cet après-midi de la possibilité d’une fermeture pure et simple à court terme. Cela alors que la conciliation entre la Ligue de football professionnel (LFP) et l’agence audiovisuelle est toujours en cours. Le média sportif évoque deux possibilités pour la chaîne Téléfoot : un maintien mais avec certains lots de Ligue 1 en moins “dont le prestigieux du dimanche soir” ou un arrêt simple et définitif. “Certains sont allés jusqu’à dire qu’on ne ferait pas PSG-Lyon (dimanche soir à 21 heures)”, a confié l’un des journalistes de Téléfoot. Trouver un diffuseur solvable risque d’être rapidement indispensable. Canal Plus pourrait être le sauveur avec 590M€+100M€ de bonus atteignables. En attendant, écran noir et huis clos pour 80% des matches de Ligue 1 ? Cela parait improbable. Mais…