Demain après-midi (18h45), les Féminines du PSG se déplacent à Munich pour y défier le Bayern dans le cadre du quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes voudront prendre un bel avantage en vue du match retour – au Parc des Princes – le 30 mars. Grace Geyoro, capitaine du club de la capitale, a évoqué ce choc pour PSG TV.

« On veut aller chercher tous les titres possibles mais moi, ce qui me fait vraiment rêver c’est la Ligue des Champions sachant que le club n’en a pas encore gagné. Ça donne envie d’aller en chercher une. Au niveau européen, c’est la compétition que tous les clubs rêvent de gagner. Le Bayern Munich est une équipe qui s’est renforcée ces dernières années. Ce ne sera pas le même match qu’il y a quatre ans (victoire 4-0 au Parc après une défaite 1-0 à l’aller). Elles ont travaillé comme nous. Je pense que cela va être un match très intéressant. On avait fait une grosse performance il y a quatre ans. C’était un très gros match dont je me souviens encore aujourd’hui. J’espère que ce sera la même chose cette année.«

Grace Geyoro qui a ensuite eu un mot pour les supporters. « C’est incroyable. Souvent, les autres équipes nous envient. On a des supporters incroyables qui viennent pratiquement à tous nos matches. Pour nous, c’est un honneur, une force supplémentaire. Quand on joue, on le sent. Quand ils sont là, ça nous fait énormément plaisir. Les étrangères qui sont arrivées qui n’avaient pas forcément connu ça, aujourd’hui elles nous le disent, c’est quelque chose d’exceptionnel.«