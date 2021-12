Grace Geyoro prolonge avec le PSG

Nouvelle capitaine du PSG, tout un symbole sachant qu’elle a été formée au club, Grace Geyoro réalise une première partie d’exercice excellente, à l’image de ses coéquipières. Malgré ce faux-pas à Lyon dans les conditions que l’on connait, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle se montrent intraitables en D1 Arkema et en UWCL. Et une très bonne nouvelle vient de tomber en ce qui concerne Grace Geyoro : celle qui évolue au milieu de terrain a, ainsi, paraphé un nouveau bail avec son club formateur du PSG jusqu’en juin 2024. C’est le club rouge et bleu qui vient de l’annoncer via son site officiel.

Forcément, suite à cette annonce, Grace Geyoro a exprimé toute sa satisfaction pour le site du PSG : « Je ressens beaucoup de fierté, c’est un honneur de continuer l’aventure avec le Paris Saint-Germain. C’est mon club de cœur, le club qui m’a fait grandir. Je suis très fière et heureuse. C’est une marque de confiance de la part du club. C’est un signe fort pour moi ! »