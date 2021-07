Deux matches, un but, une passe décisive, un penalty obtenu, un poteau… Ismaël Gharbi a brillé cette semaine avec le PSG contre Le Mans (4-0) et Chambly (2-2). Le milieu de terrain offensif franco-tunisien de 17 ans natif de Paris sous contrat jusqu’en juin 2022 a exprimé sa joie de jouer avec l’équipe fanion. Malgré les crampes en fin de rencontre tout à l’heure.

“C’est un rêve depuis tout petit, de commencer à jouer avec les professionnels, surtout avec mon club de cœur. C’est une immense fierté. Mon intégration s’est très bien déroulée, tout le monde m’a bien accueilli. Je me sens très bien ici”, explique le jeune joueur sur le site officiel du PSG. “On m’a mis très à l’aise. Tous les joueurs me mettent en confiance, me poussent à faire au mieux, et moi je suis à fond pour aider l’équipe.“