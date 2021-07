Mauro Icardi (28 ans) est un homme désiré en Italie. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, le buteur argentin garde une grosse cote en Serie A. Après la Juventus, on lit que l’attaquant est souhaité à la Roma en cas de départ d’Edin Dzeko (35 ans, 2022), convoité par Massimiliano Allegri et la Juventus. Si la vente devait se faire, les Giallorossi se lanceraient sur plusieurs pistes pour satisfaire José Mourinho, avec une priorité : Mauro Icardi. C’est ce que rapporte La Repubblica. A quel prix ? Le journal romain parle de prêt avec option d’achat aux alentours de 40 millions ou de prêt sur deux ans avec obligation d’achat. Et ce n’est pas tout, dans ce qui est raconté Mauro Icardi serait prêt à… baisser son salaire actuel de 8 millions par saison plus 2 bonus pour retourner en Italie ! Rien que ça.