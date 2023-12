Gianluigi Buffon prend la défense de Gianluigi Donnarumma

Face aux nombreuses critiques reçues par Gianluigi Donnarumma après ses erreurs dans les buts du PSG, Gianluigi Buffon défend son successeur.

Beaucoup trop souvent remis en question sur sa régularité, Gianluigi Donnarumma en prend pour son grade. Parfois auteur de bourdes importantes, le gardien de but de 24 ans se montre parfois inquiet balle au pied ou dans les duels. Si le but de Karim Benzema lors de la campagne 2021/22 de Ligue des Champions résonne encore dans les têtes parisiennes, l’Italien ne se montre toujours pas serein cette saison. Cerise sur le gâteau ce dimanche face au Havre, le gardien du PSG s’est loupé sur une sortie dangereuse sur un adversaire, récoltant un carton rouge dès la dixième minute.

« L’un des trois meilleurs gardiens du monde »

L’élève a encore besoin de son maître puisque Gianluigi Buffon vient à la rescousse de son poulain. Ancien gardien du Paris Saint-Germain entre 2019 et 2020, la légende italienne ne se montre pas inquiet des remarques négatives récoltées par Gigio. Lors de la réunion de l’Association des footballeurs italiens, le portier de 45 ans a pris sa défense : « Je pense que Gianluigi Donnarumma a maintenant une belle armure en ce qui concerne les critiques et le fait de se remettre en question en permanence. Je crois que quand on est considéré comme l’un des trois meilleurs gardiens du monde, il est normal aujourd’hui que chaque erreur donne lieu à ce genre de polémique. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. »