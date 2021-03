Giresse : “J’ai trouvé les Parisiens sérieux, en place”

Hier, le PSG a réalisé un match à deux visages. Une bonne première mi-temps et une seconde un peu moins aboutie. Mais le PSG s’est imposé sur un but de Pablo Sarabia à la 20e minute. Alain Giresse, ancien entraîneur Parisien (1998) et joueur de Bordeaux (190-1986), est revenu sur cette courte victoire parisienne et estime qu’au PSG il n’y a pas deux équipes de la même valeur.

“Il n’y a pas deux équipes d’égale valeur à Paris. Il y en a une qui est moins forte quand elle est renouvelée comme c’était le cas hier. Mais Paris a les moyens de battre les autres équipes avec l’ensemble de son effectif, assure Giresse dans le Parisien. Je pense que même s’il n’avait pas été obligé pour des raisons précises, comme les blessures ou les suspensions, Pochettino aurait fait tourner. Là, il avait mis une équipe capable de battre Bordeaux. J’ai trouvé les Parisiens sérieux, en place. En première mi-temps ils ont été corrects, en deuxième mi-temps beaucoup plus en difficulté. […]À l’arrivée la victoire est logique, mais pas avec un écart de performance de l’une par rapport à l’autre équipe. Paris a fait ce qu’il doit faire. Peut-être que les Parisiens auraient pu être mieux en seconde période, mais ça passe. […]S’ils sont champions, on oubliera qu’à Bordeaux la 2e mi-temps n’a pas été terrible. “