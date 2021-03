Kounkoud : “On veut aller le plus loin possible en C1”

Mardi, le PSG Handball a surclassé Elverum (29-44) pour son dernier match de la phase de poules de l’EHF Velux Champions League. Le PSG doit attendre le match entre Kielce et Flensbourg ce soir (18h45) pour connaître sa place définitive dans sa poule. Pour PSG TV, Benoît Kounkoud est revenu sur cette phase de poules des Parisiens.

Le match contre Elverum

Kounkoud : “Nous avons eu des difficultés dans les entames de matches lors de nos dernières rencontre. C’était donc important d’être sérieux pendant 60 minutes. On a fait une belle partie, du début à la fin ! On a été constant et appliqué. On sort une belle copie avec 44 buts, donc nous sommes contents.“

Satisfait de la phase de poules ?

Kounkoud : “Oui et non… Nous avions pour objectif de terminer en tête du groupe. Maintenant, on se concentre sur nous-mêmes et sur notre prochain adversaire. On veut aller le plus loin possible dans cette compétition !“

L’enchaînement des matches

Kounkound : “Nous venons de jouer six matches en dix jours. C’est intense, mais on n’a pas le choix. On doit être performant donc on fait attention à nos corps. Nous essayons de bien récupérer pour être le plus performants possible. C’est peut-être pour ça qu’on a connu quelques temps faibles. Il faut être très concentré pour mieux les gérer quand ils arrivent. On doit fournir des efforts supplémentaires pour revenir dans la partie. A mon poste, on galope pas mal, donc les jambes sont un peu lourdes… Mais nous avons l’équipe pour tourner. Sur le terrain, on se donne à fond et on se fait remplacer quand on est fatigué.”