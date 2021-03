Lehmann : “Kylian Mbappé a une technique fantastique”

Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans) seront très certainement les deux joueurs qui vont dominer le monde du football dans les 10-15 prochaines années. Les deux attaquants qui succéderont aux deux extraterrestres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Légende d’Arsenal, Jens Lehmann, estime que le Norvégien est plus intimidant que le numéro 7 parisien.

“Si j’étais un dirigeant et que je dois choisir entre recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland ? Je prends les deux (rires). Kylian Mbappé a une technique fantastique, ainsi que de la puissance, mais Erling Haaland a cela et en plus de cela, il sait créer des espaces, note Lehmann dans AS. Je n’ai jamais vu un gars comme ça, si rapide et si fort. Mbappé n’est pas intimidant comme Haaland.”