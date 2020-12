Ce lundi midi a eu lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG rencontrera son meilleur ennemi, le FC Barcelone. Le match aller aura lieu au Camp Nou le 16 février et le match retour au Parc des Princes le 10 mars. Ludovic Giuly connaît les deux clubs. Il a joué trois ans au Barça (2004-2007) et également trois ans au PSG (2008-2011). Pour le Parisien, Giuly estime qu’aucun favori ne se dégage de cette double confrontation. “C’est vraiment très compliqué et ce n’est pas pour me défiler. Parce que ce sera le match de la peur. Aucune des deux équipes n’est en grande confiance. Franchement, je ne parierai sur aucun des deux clubs. Ce sera vraiment très serré. Celui qui gérera le mieux sa peur passera.“

L’ancien international français estime qu’au PSG, le 6-1 est encore dans toutes les têtes. “Ce qui va être compliqué c’est qu’à Paris, et même si on dit le contraire, le 6-1 est encore dans toutes les têtes. Les Parisiens doivent être crispés dès qu’ils entendent parler de « remontada ». À la longue, c’est usant. Je ne trouve pas que c’est une bonne chose, pour le PSG, de retrouver encore Barcelone. Cela met une pression négative supplémentaire. C’est peut-être d’ailleurs la chance du Barça.“

Ludovic Giuly qui conclut sur le niveau actuel du FC Barcelone. “Il faut être honnête : c’est beaucoup moins bon que les autres années. Mais attention, c’est une équipe qui peut se retrouver sur la Ligue des champions. Il y a assez d’expérience au Barça pour tout miser là-dessus.“.