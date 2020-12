Ronald Koeman – entraîneur du FC Barcelone – connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions depuis ce midi. Il s’agit du Paris Saint-Germain. Le match aller se jouera le 16 février au Camp Nou, le match retour le 10 mars au Parc des Princes. Le coach néerlandais a réagi à ce tirage au sort, estimant qu’il n’y avait pas de favori lors de cette double confrontation. “Nous savions que nous pouvions jouer une équipe forte, le PSG nous a déjà affrontés, mais c’est aussi difficile pour eux, car nous sommes aussi une équipe forte et je vois un match assez égal, assure Koeman dans des propos relayés par la Olé. C’est un tirage difficile, mais c’est à 50%/50%. Ils voudront continuer en Ligue des Champions, tout comme nous. Ils ont de grands joueurs et nous avons de grands joueurs, ce sera un match attrayant, à la fois à Barcelone et à Paris“, conclut Koeman.