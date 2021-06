Goal confirme les discussions entre le PSG et Sergio Ramos

Après avoir fait ses adieux au Real Madrid, Sergio Ramos (35 ans) doit définir sa fin de carrière. Libre contractuellement, le défenseur central espagnol a reçu des appels de plusieurs clubs européens désireux de connaître ses conditions, tant économiques que sportives. Parmi eux, deux clubs anglais, un italien, et le PSG avec qui il y a particulièrement un contact. Des discussions ouvertes via des appels téléphoniques donc, comme le confirme Rubén Uría dans la version espagnole de Goal. Mais pas encore d’offre du PSG. “Les deux parties ont convenu de continuer à se parler dans un proche avenir”, rapporte le média international. “Sergio Ramos voit dans le PSG une bonne destination pour poursuivre sa carrière. Ses aspirations sont de trouver un club de haut niveau qui joue en Ligue des champions et qui puisse lui donner ce que le Real Madrid lui a refusé, deux ans de contrat.”