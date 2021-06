Le PSG encore une fois au top sur TikTok

Le PSG est efficace sur différents terrains. Y compris celui des réseaux sociaux. Encore une fois le club francilien est celui qui a eu le plus d’interactions avec ses fans sur TikTok en mai, d’après le site espagnol Deportes&Finanzas. Et même largement. Le PSG (145M) est loin devant Chelsea (102M) pourtant champion d’Europe sur le terrain en mai. Suivent très très loin Tottenham (40M), l’Atlético de Madrid (36M) frais champion d’Espagne, et le FC Barcelone (32M).

@psg Kylian & Presko 🆚 Danilo 🇫🇷🇵🇹 Ils célèbrent ensemble mais demain, ils seront adversaires !⚡️ ♬ Peaches sickmix – Sickickmusic