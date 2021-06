Pour Hakimi, le PSG touche au but (Gazzetta dello Sport)

Achraf Hakimi (22 ans) se rapproche du PSG. Parce que c’est son souhait. Après une seule saison à l’Inter Milan, le joueur de couloir droit hispano-marocain va refaire ses valises et offrir une belle plus-value au club champion d’Italie 2021. Les Nerazzurri ont besoin de renflouer leurs caisses avant le 30 juin. L’accord est proche avec le PSG grâce au joueur. À l’heure actuelle, l’offre des Rouge & Bleu est d’environ 65 millions d’euros bonus inclus, rapporte la Gazzetta dello Sport, alors que Chelsea propose 55 millions en cash plus Marcos Alonso. Mais le PSG a la préférence du joueur, et de sa femme qui travaille souvent en France. Si rien n’est encore acquis, Leonardo a renoué le lien avec les dirigeants de l’Inter après une période de silence. Les dirigeants interistes Marotta et Ausilio visaient au moins 70M€ afin d’avoir également des fonds à réinvestir sur le marché. Mais le deal semble plus proche des 65 millions d’euros, bonus compris. “L’Inter veut boucler la vente du Marocain d’ici le 30 juin, afin de pouvoir inclure l’opération dans le bilan de cette saison et de pouvoir planifier les futurs mouvements avec moins de pression, explique la Rosea. Décisive à ce stade, c’est la volonté du joueur qui fait pencher pour Paris. D’ici dimanche tout devrait être défini dans le détail, à moins qu’il y ait de (nouveaux) rebondissements sensationnels.” Achraf Hakimi touchera 8M€/an s’il signe au PSG (jusqu’en 2026), rappelle le quotidien sportif milanais.