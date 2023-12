Ce dimanche (20h45 sur Prime Video),le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC, en conclusion de la 16e journée de Ligue 1, et pourra compter sur le retour de Gonçalo Ramos.

Après sa qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions, le PSG retrouvera la Ligue 1 ce dimanche avec un déplacement sur la pelouse du LOSC, en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le club parisien voudra conserver son avance voire la creuser selon les résultats de ses poursuivants, l’AS Monaco ayant déjà perdu contre l’Olympique Lyonnais (0-1) ce vendredi soir. Et pour cette rencontre face aux Nordistes, Luis Enrique devrait une nouvelle fois composer sans Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Fabian Ruiz tandis que Gianluigi Donnarumma purgera son dernier match de suspension.

Départ pour Lille dans l’après-midi

De retour à l’entraînement ce vendredi, les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG cet après-midi et prendront la direction de Lille, en car, après la séance d’entraînement du jour. Avant cela, Luis Enrique se présentera devant les médias à partir de 13 heures pour la conférence de presse d’avant-match. Le technicien espagnol pourra compter sur le retour de Gonçalo Ramos. Grippé et forfait face à Dortmund, l’international portugais est disponible face au LOSC et peut faire le voyage avec ses partenaires, comme le rapporte Le Parisien. Aucun soucis physique majeur n’est à déplorer après la rencontre de Ligue des champions face au BVB. De son côté, L’Equipe a donné un onze probable du PSG pour la rencontre face au LOSC.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Tenas – Hakimi, Marquinhos (c), Skriniar, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha (ou Asensio) – Dembélé, Mbappé, Lee