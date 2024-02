Gonçalo Ramos heureux d’avoir retrouvé le chemin des filets

Entré en fin de match, Gonçalo Ramos a scellé la victoire du PSG contre Brest en Coupe de France ce soir (3-1). L’attaquant portugais a savouré cette réalisation, lui qui traverse une phase difficile.

De nouveau remplaçant lors du huitième de finale de Coupe de France contre Brest, Gonçalo Ramos est entré en jeu à la 79e minute de jeu. L’attaquant portugais, qui joue très peu ces dernières semaines, a scellé la victoire et la qualification en quarts de finale de Coupe de France, en propulsant le ballon au fond des filets sur un centre d’Achraf Hakimi après une très belle action collective du PSG (92e). À l’issue de la rencontre, l’ancien du Benfica est revenu sur ce beau succès en son but, qui lui fait du bien dans cette période difficile.

« Je pense que nous avons fait un bon match, nous avons gagné. Cette victoire, c’est le plus important. Et je suis aussi heureux d’avoir marqué un but, lance l’attaquant au micro de PSG TV. Mon but ? C’est venu d’un jeu collectif, et j’étais là juste pour finaliser l’action. Et c’était important d’être bien placé, et de pouvoir marquer ce but. Nous avons comme objectif de gagner tous les matches, et de passer au prochain tour de cette Coupe de France. C’est toujours important de gagner. Le prochain match ? Ce sera face à Lille, et nous allons nous préparer pour gagner le prochain match. »