Gonçalo Ramos savoure ses deux premiers buts avec le PSG

Lors du premier Classico de la saison, le PSG a surclassé Marseille ce soir en clôture de la sixième journée de Ligue 1 au Parc des Princes (4-0). Lors de cette rencontre, Randal Kolo Muani a marqué pour la première fois sous le maillot des Rouge & Bleu. C’est la même chose pour Gonçalo Ramos. Remplaçant au coup d’envoi, l’international portugais est entré en jeu à la place de Kylian Mbappé, blessé. Il a marqué d’une très belle tête avant de clôturer la marque après une course de plus de 80 mètres de Randal Kolo Muani. Au micro de Prime Video, le numéro 9 parisien est revenu sur sa prestation et celle de son équipe.

« Content d’avoir marqué deux buts«

« Oui, je suis heureux parce que c’est une victoire contre une très bonne équipe et je suis content d’avoir marqué deux buts. Une soirée spéciale pour moi ? Oui. C’est le moment de profiter de tout ça, mais demain, ce sera un autre jour et il faut se concentrer sur le prochain match. Le plan de jeu de ce soir ? Il fallait que l’on soit mobile. Et avec tous les mouvements, c’est très difficile de défendre contre nos joueurs. Et on l’a montré sur le terrain. On a voulu jouer à quatre en étant extrêmement offensif et l’idée était de défendre ce plan tactiquement et de faire des efforts défensifs.«