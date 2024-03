Vendredi, Leon Goretzka a publié une photo sur sa story Instagram dans sa salle de sport. Sur ce cliché, une chose a fait tilter. Sur son mannequin de frappe, le milieu de terrain a mis un maillot du PSG. L’international allemand a expliqué cette présence.

Le PSG fait réagir dans le monde entier. Vendredi dernier, Leon Goretzka, le milieu de terrain du Bayern Munich, a posté une photo de lui dans sa story Instagram dans sa salle de sport privée, où un maillot extérieur de la saison dernière du PSG était enfilé sur un mannequin de frappe. Certains ont vu ça comme une provocation de l’international allemand envers le PSG, lui qui a déjà affronté à plusieurs reprises les Rouge & Bleu en Ligue des champions, dont la saison dernière lorsque le club bavarois avait éliminé le PSG en huitièmes de finale. Interrogé à ce sujet par Sport Bild, il a tenu à clarifier les choses.

« C’est le maillot de Sergio Ramos »

« C’est le maillot de Sergio Ramos. On a échangé nos maillots (lors du huitième de finale retour la saison dernière, NDLR). Il est accroché là parce que je le respecte énormément en tant que joueur et que je l’admire. Si je dois utiliser le sac de frappe, j’enlèverai le maillot avant », se défend Leon Goretzka après que la polémique a enflé sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain pourrait de nouveau croiser la route du PSG cette saison en Ligue des champions. Tous les deux qualifiés en quarts de finale de la compétition, le PSG et le Bayern Munich connaîtront leurs adversaires à ce stade de la compétition lors du tirage au sort qui aura lieu vendredi à partir de midi.