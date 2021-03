Six titularisations avec Mauricio Pochettino, cinq avec Thomas Tuchel sur toute la première partie de saison, Julian Draxler est plus exploité en 2021. Même s’il ne faut pas oublier les blessures, l’international allemand semble plus considéré par le technicien argentin que par son compatriote. A te point qu’on commence à parler de prolongation de contrat pour un élément libre en juin prochain. Sidney Govou, ancien ailier devenu consultant pour Canal Plus, comprend ce désir du coach du PSG de conserver Julian Draxler.

“Draxler c’est un profil que Pochettino n’a pas. Même si Di Maria peut jouer aussi à droite ou à gauche”, a commenté Sidney Govou lors du Late Football Club. “Draxler a un profil un peu différent, je pense qu’on l’a un peu oublié. C’est un joueur que je trouve intéressant, que ce soit sur le côté ou au milieu. Après, ça dépend des coachs, mais il reste un bon joueur, performant. Selon l’entraîneur que vous avez, vous pouvez performer de façon différente. Je pense que Pochettino a une histoire avec Draxler. Ou il a envie de créer une histoire, il veut le mettre en valeur.”