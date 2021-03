Selon Rabesandratana le PSG est transformé par Pochettino

Trois jours après la qualification du PSG pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League aux dépens du FC Barcelone, Eric Rabesandratana regarde Mauricio Pochettino avec les yeux de l’amour. Pour l’ancien défenseur et capitaine du PSG l’autre ancien défenseur et capitaine du PSG a transformé en tant qu’entraîneur l’équipe par son management.

“Il y a une âme dans cette équipe du PSG, et peut-être ce qui vient de naître avec Pochettino c’est un collectif. On a pu constater un changement depuis l’arrivée de cet entraîneur. C’est souvent l’effet espéré quand on change en cours de saison d’entraîneur. Il a bien eu lieu, tout le monde s’est remis au travail. Et en question. Les efforts et les mentalités ne sont plus les mêmes. La forme physique n’est plus la même. Ce n’est pas encore parfait mais il y a eu un travail fait dans ce sens. L’investissement des joueurs a changé. Des joueurs plus trop utilisés retrouvent de la consistance. On reprochait avant au PSG d’avoir un onze-type et pas d’autres éléments pouvant apporter leur pierre à l’édifice. Les remplaçants ont repris des responsabilités. Draxler est un des hommes concernés par ce changement. Quand on gère bien, on arrive à redonner confiance à des joueurs. Diallo effectue un retour fracassant. Je suis vraiment content pour lui parce qu’il part de loin. On le voit très fort mentalement. Tout cela, c’est grâce à Pochettino. Il n’y a pas de hasard derrière tout ça, c’est du management logique”, a déclaré Eric Rabesandratana ce matin sur les ondes.