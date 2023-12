L’équipe de France jouait hier soir son dernier match de la phase de poules de la Ligue des Nations contre le Portugal. Et elle s’est imposée dans les dernières minutes grâce à la joueuse du PSG, Grace Geyoro.

Déjà qualifié pour le Final Four de la Ligue des Nations, l’équipe de France Féminine affrontait le Portugal dans son dernier match de la phase de poules de la compétition. Pour cette rencontre, Hervé Renard avait décidé de faire tourner en faisant dix changements par rapport à la victoire contre l’Autriche. Une seule joueuse du PSG était titulaire, et elle portait même le brassard de capitaine, Sakina Karchaoui. La première période de la rencontre est rythmée et les deux équipes vont se procurer plusieurs occasions sans pour autant réussir à marquer.

Un but à la 94e

En seconde période, la France voir le Portugal marqué. Mais le but a injustement été refusé pour un hors-jeu qui n’existait pas. Les deux équipes vont encore se procurer des occasions, la France trouvant le poteau par Asseyi (62e) et la barre à deux reprises coup sur coup (92e). Deuxième joueuse du PSG a joué cette rencontre, Grace Geyoro est entrée à vingt minutes de la fin. Et la capitaine du club de la capitale va offrir la victoire dans les dernières minutes de la rencontre. Après un débordement de Vicky Becho et un centre dans la surface portugaise, Malard prolonge le ballon du droit. Ce dernier revient dans les pieds de Grace Geyoro qui propulse la balle au fond des filets (0-1, 94e). Avec ce succès, les Françaises préparent de la meilleure des manières le Final Four qui aura lieu en février prochain. Convoqué par Hervé Renard après les forfaits de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, Thiniba Samoura n’a pas participé à la rencontre.