Après six ans au PSG, Kadidiatou Diani a décidé de rejoindre Lyon, libre de tout contrat. Dans une interview accordée au Parisien, l’attaquante est revenue sur son choix de quitter les Rouge & Bleu.

Kadidiatou Diani a été l’une des meilleures joueuses du PSG depuis son arrivée en 2017. Avec l’absence de Marie-Antoinette Katoto toute la saison dernière, c’est elle qui a porté l’attaque du PSG. Meilleure buteuse du championnat, elle a également été élue meilleure joueuse de la saison. En fin de contrat le 30 juin avec les Rouge & Bleu, elle a décidé de ne pas prolonger son contrat et rejoindre l’Olympique Lyonnais, libre de tout contrat. En six ans, elle sera entrée dans l’histoire du PSG, notamment, en faisant partie de l’équipe qui a remporté le premier championnat de l’histoire du club de la capitale. Pour la première fois depuis son départ du PSG, elle s’est confiée au Parisien. Extraits choisis…

Son départ

« Tout simplement, ça faisait déjà six ans que j’y étais. Pendant ce temps-là, j’estime qu’on n’a pas su atteindre les objectifs qu’on se fixait. Il y a eu le championnat et deux Coupes de France. Mais pour moi, ce n’était pas assez. J’avais besoin de voir autre chose. »

L’argument décisif, le sportif ?

« Oui (elle coupe). Que dire de plus ? Pour moi, oui. Sinon, je ne serais pas partie. Lyon a plus d’arguments pour atteindre les objectifs : championnat, Coupe de France, Ligue des champions. C’est la raison de mon choix. »

À quel moment j’ai pensé à partir ?

« C’est assez compliqué. J’ai déjà failli partir il y a trois ans. Il n’y a pas eu de moment décisif, c’est sur la longueur. S’il y en a eu un, c’est peut-être quand je reçois les offres. Je me dis : ok, je les ai donc pourquoi pas tenter.«

Aviez-vous besoin de changer d’environnement pour reprendre du plaisir, retrouver de la tranquillité loin d’une pression extérieure ?

« Oui, je pense. Je me suis dit : pourquoi pas tenter autre chose pour être plus épanouie au quotidien. À Paris, ça n’a pas été facile tout le temps. Je ne le faisais pas forcément voir et j’essayais de rester concentrée. Ne plus penser à ça tout le temps me fait du bien et rejoindre l’OL m’a beaucoup aidé.«

Les négociations avec le PSG

« Les négociations ont tardé, oui. Du fait de la situation (son conseiller et compagnon a une interdiction juridique d’exercer et de discuter avec le PSG). Mais ne pas engager les négociations plus tôt est leur choix. C’est comme ça, c’est la vie. Plein de choses se passent (sourire). Je rejoins l’OL et je suis très contente.«

Sentie une réelle envie du PSG de me conserver ?

« Personnellement, c’est quelque chose… (elle coupe). Ça m’importe peu. Qu’ils veulent ou pas, moi je savais que je n’avais pas une volonté absolue de rester. Qu’ils souhaitaient tout faire pour me garder ou pas, ce n’était pas mon problème. Je ne veux même pas savoir.«