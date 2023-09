Grace Geyoro vers une prolongation au PSG ?

La section féminine du PSG s’est elle aussi montrée active sur le marché des transferts. L’équipe dirigée par Angelo Castellazzi, directeur sportif, s’est renforcée au cours de cet été 2023, et espère ne pas être diminuée à l’avenir. En ce sens, une importante prolongation de contrat serait dans les tuyaux.

Au cours de ce mercato estival 2023, la section féminine a du composer avec le départ de Kadidiatou Diani pour le rival qu’est l’Olympique Lyonnais. Une force en puissance qui a quitté le navire et affaibli l’effectif et l’attaque Rouge & Bleu. Afin de ne pas connaître cette situation à nouveau, l’équipé dirigée par Angelo Castellazzi s’est penchée sur la prolongation de contrat de Grace Geyoro. Une dossier qui serait sur la bonne voie. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de L’Equipe, qui avancent des discussions entamées il y a plusieurs mois déjà, autour d’un contrat longue durée. Au Paris Saint-Germain depuis 2012, la milieu de terrain internationale française est actuellement liée contractuellement au club de la capitale jusqu’en juin 2024. Avant la séance d’entraînement de ce jeudi, Grace Geyoro a déclaré : « Ça se passe super bien. Tout le monde sait l’attache que j’ai avec le PSG. Là, on a eu beaucoup de discussions, de très bonnes discussions. Il y aura de très bonnes nouvelles à venir« , des propos relayés par L’Equipe. Au cours des derniers mois, la capitaine du Paris Saint-Germain avait pourtant fait part de ses envies de départs. Si tout semble être rentrer dans l’ordre entre le club de la capitale et sa joueuse, cette dernière devrait donc s’inscrire dans la durée avec son club formateur.