Grande première pour Zaïre-Emery contre Gibraltar ?

Demain soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte Gibraltar. Une rencontre pour laquelle deux joueurs du PSG pourraient être titulaires.

Déjà qualifié pour l’Euro 2024, l’équipe de France doit jouer encore deux matches de qualifications contre Gibraltar, demain, et la Grèce mardi. Deux matches qui doivent permettent aux Bleus d’être tête de série pour le tirage au sort de la compétition. Pour ces deux rencontres, Didier Deschamps a convoqué cinq joueurs du PSG. Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery. Mais selon les dernières indiscrétions, seuls deux d’entre eux devraient être titulaires.

Vers un record de précocité

Sans surprise, Kylian Mbappé sera titulaire en attaque avec le brassard de capitaine. L’attaquant du PSG devrait être accompagné de Marcus Thuram. Le joueur de l‘Inter Milan serait alors préféré à Randal Kolo Muani et Olivier Giroud. La place du troisième offensif devrait être occupée par Kingsley Coman au détriment d’Ousmane Dembélé. Convoqué pour la première fois en A, Warren Zaïre-Emery pourrait connaitre sa première titularisation au milieu de terrain au côté d’Adrien Rabiot et Antoine Griezmann, selon les informations de l’Equipe et RMC Sport. Jean-Clair Todibo devrait lui être titulaire en défense centrale, Lucas Hernandez débutant sur le banc.

Le XI probable de la France selon l’Equipe et RMC Sport : Maignan – Clauss, Todibo, Upamecano, T.Hernandez – Griezmann, Zaïre-Emery, Rabiot – Coman, M.Thuram, Mbappé (cap.)